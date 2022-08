Cagliari: rinnovo del contratto e annuncio social per il centrocampista, ecco le sue parole

Stavolta non si parla di calciomercato, ma di un rinnovo di contratto importante in casa Cagliari. Alessandro Deiola, centrocampista classe 1995, ha optato, in accordo con la società, per il rinnovo del contratto. Deiola e il Cagliari andranno avanti di pari passo fino al 2025. Questa è la scadenza del nuovo contratto, che lega il forte centrocampista ai colorì rossoblù. Nell’ultima sfortunata stagione con la maglia del Cagliari, culminata con la retrocessione, ha totalizzato 33 presenze, siglando 4 reti, e risultando uno dei più positivi della squadra.

Ecco cosa ha postato sui social Deiola

Alessandro Deiola per esprimere tutta la sua gioia per questo rinnovo di contratto ha deciso di condividerlo sui social. Vediamo cosa ha dichiarato: “Non è stato facile superare una batosta come quella della passata stagione. Ma cadere vuol dire rialzarsi e da sardo che ha a cuore questa maglia ho sentito subito la forte responsabilità di riprendere, in campo, con i fatti ciò che ci è sfuggito di mano conclude Deiola. Oggi guardo al presente e al futuro fiero che siano a forti tinte rossoblù”. Parole inequivocabili quelle di Deiola, che tra l’altro nel nuovo Cagliari che sta nascendo si candida anche al ruolo di capitano, per ora in ballottaggio con Pavoletti.