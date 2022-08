Calciomercato Genoa: il tormentone Aramu ai titoli di coda, ecco la decisione finale

Il Genoa e Mattia Aramu sono ai titoli di coda, manca solo l’ufficialità e poi l’ex giocatore del Venezia diventerà una pedina importante a disposizione di mister Blessin. Dopo diversi tira e molla e numerosi contatti, sembra essere arrivato il momento opportuno per il cambio di casacca. Il Genoa ha offerto al trequartista neroverde un contratto triennale con un ingaggio da 800mila euro annui. Del resto gli accordi erano già stati trovati la settimana scorsa e Aramu è stato lasciato fuori nelle partite ufficiali giocate dal Venezia in questo addio, anche quella dell’ultimo turno giocato proprio contro il Genoa.

Genoa-Aramu ci siamo, ecco le caratteristiche del giocatore

Mattia Aramu è un centrocampista, all’occorrenza attaccante, classe 1995 che sta per diventare un giocatore del Genoa. Aramu ha militato dal 2019 nel Venezia disputando 96 partite e segnado 27 reti, mettendosi particolarmente in mostra lo scorso anno nel campionato di Serie A dove è risultato essere uno dei migliori della squadra con 10 reti e 6 assist. Adesso andrà a rinforzare il Genoa e si metterà a disposizione di Blessin che potrà sfruttare questa arma in più in un reparto, come quello offensivo, che sta diventando di qualità molto elevata. Aramu è anche un tiratore eccellente di calci piazzati e calci di rigore.