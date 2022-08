Calciomercato Bari: tornano concrete le speranze per l’attaccante della Serie A

Sullo sfondo e nella foto di apertura c’è la Serie A, forse è troppo, forse no, ma sognare non costa nulla. Viste le prime due prestazioni del Bari e il finire del calciomercato che potrebbe regalare altre soddisfazioni ai tifosi e alla società, perché non poter sognare davvero, stavolta a occhi aperti. L’acquisto che potrebbe fare la differenza potrebbe concludersi in attacco, la trattativa è con Simone Zaza, giocatore da Serie A che ultimamente non ha fatto benissimo, ma che se fatto ritornare in forma e oliato con i meccanismi della squadra, soprattutto come quella del Bari potrebbe fare si veramente la differenza.

Bari-Zaza possibile trattativa sul finale di calciomercato

Simone Zaza non è definitivamente sfumato, anzi si tratta. Zaza è un calciatore classe 1991, con trascorsi importanti tra Sassuolo dove è esploso, Juventus, West Ham, Valencia e Torino. Lo conosciamo tutti, si tratta di una punta di movimento che ha nel suo repertorio tutti i colpi che un centravanti deve avere. Proprio per questo vanta un Europeo giocato con l’Italia di Conte allenatore e 18 presenze e 2 reti con gli azzurri. Negli ultimi tempi non ha brillato ma proprio Bari potrebbe essere il suo rilancio. Il giocatore e il suo entourage vorrebbero un triennale, si tratta su questo aspetto.