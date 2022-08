Calciomercato Bari: dall’Inter potrebbe arrivare un centravanti importante

Il Bari sta cercando di chiudere la trattativa con un centravanti, attualmente in forza all’Inter ma di fatto sul mercato in attesa di sistemazione. Il giocatore in questione si chiama Eddie Salcedo, attaccante italiano di origini colombiane classe 2001. Dopo anni difficili trascorsi in prestito in Serie A tra Verona e Spezia, Salcedo potrebbe decidere di scendere di categoria e trovare la continuità giusta, in questo caso con la maglia del Bari. Attaccante duttile e capace di ricoprire ogni ruolo del reparto offensivo, ha tra le sue caratteristiche le qualità atletiche e il senso del gol.

Trattativa Bari-Salcedo, ecco i dettagli

Il Bari prova a chiudere la trattativa con Eddie Salcedo, che ha diverse richieste in particolare dall’Oviedo e dal Pisa. Vedremo la volontà del giocatore come indirizzerà la scelta della squadra. Il Bari ha in programma l’incontro con l’entourage del giocatore già nei prossimi giorni. Salcedo è un giocatore del quale si parla un gran bene e che è in attesa di esplodere. A Verona e Spezia questo non è avvenuto per diversi motivi, adesso ci vuole provare il Bari a metterlo nelle condizioni giuste. Vedremo se già nei prossimi giorni diventerà un giocatore del Bari o se sceglierà altri lidi.