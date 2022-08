Calciomercato Bari: si tenta il colpo di reni per acquistare la punta dal Monza

Il Bari non molla la presa sull’attaccante del Monza Christian Gytkjaer, già da tempo nel mirino. Con l’avvicinarsi del gong del calciomercato estivo si fanno sempre più intensi i rapporti tra le due società. Gytkjaer per il Bari rimane la priorità e il fatto che non si sia virato verso altri profili è la dimostrazione che si farà di tutto per farlo arrivare. Ad intralciare la trattativa anche la gara infrasettimanale di campionato che il Monza giocherà contro la Roma domani.

Il Bari spera nell’arrivo di Gytkjaer dal Monza

Christian Gytkjaer è un calciatore danese classe 1990, in forza al Monza dal 2020 dove ha disputato 58 partite realizzando 15 gol. Soprattutto ha recitato un ruolo da super protagonista nei playoff dello scorso anno, contribuendo in maniera esponenziale alla promozione. Altro motivo per cui il Bari non molla la presa su di lui anche se la trattativa non è affatto semplice. Gytkjaer è alto 1,85 ma si muove abbastanza rapidamente e soprattutto ha il fiuto del gol che può arrivare in ogni modo. Come dimostrano i playoff dello scorso anno è dotato di una grande solidità mentale che lo rende un giocatore particolare nei momenti caldi della stagione. Il Bari lo attende, anche se non sarà facile.