Calciomercato Bari: due possibili arrivi dalla Serie A nel reparto offensivo, chi arriverà?

Il Bari sta provando a mettere a segno un colpo importante nella fase offensiva, reparto attaccanti. Due i nomi in ballottaggio, si tratta di Christian Gytkjaer del Monza e Kevin Lasagna dell’Hellas Verona. Si tratta di due giocatori importanti, soprattutto nella serie cadetta. Ne arriverà solamente uno, vedremo chi sarà, ma chiunque dei due arriverà si tratterà di un gran colpo. In realtà circolano altri nomi per l’attacco del Bari e oltre a Gytkjaer e Lasagna ci sono anche Simy, De Luca e Di Carmine. Ma i favoriti per il reparto offensivo del Bari rimangono Gytkjaer e Lasagna.

Ecco i due giocatori favoriti per l’attacco del Bari

Christian Gytkjaer è il giocatore prescelto per l’attacco del Bari. Per questo giocatore la società pugliese è disposta a fare carte false e lo mette in cima alla lista dei desideri. La trattativa non si preannuncia facile ne tantomeno veloce, ma potrebbe andare a buon fine. Notizia dell’ultimora riguarda anche l’interessamento verso Lasagna dell’Hellas Vernoa, anche lui accostato al Bari nelle ultime ore. Come si sa, il calciomercato viaggia in maniera rapidissima, per cui tutte queste trattative potrebbero cambiare dall’oggi al domani. Una cosa certa rimane: il Bari ha bisogno di una punta importante, che garantisca lucidità e gol in zona offensiva.