Calciomercato Cagliari: in dirittura d’arrivo l’ultimo colpo di mercato, ecco di chi si tratta

Il Cagliari sta per chiudere il suo ultimo colpo di mercato prima di gettarsi nella rincorsa verso la promozione in Serie A. La partita con il Como che segna l’avvio del campionato di Serie B dista poche ore e il Cagliari indicato come una delle favorite per la promozione sta mettendo a segno il suo ultimo colpo di mercato. Dal Torino sta per arrivare l’attaccante Vincenzo Millico, uno dei giovani più promettenti del calcio nostrano.

Ecco chi è l’ultimo colpo di mercato del Cagliari

Vincenzo Millico è l’ultimo colpo di mercato in arrivo al Cagliari. Millico è un giocatore classe 2000 del Torino, con il quale ha disputato 15 partite, prima di andare in prestito a Frosinone e al Cosenza. Tra qualche ora sarà un giocatore del Cagliari e sarà l’ultimo tassello del puzzle a disposizione di mister Liverani. Millico è stato scelto tra una serie di calciatori a disposizione per una serie di motivi, tra cui la sua velocità di adattamento e la sua giovane età. La caratteristica principale è partire da sinistra per accentrarsi in zona gol e cercare la conclusione con il suo piede miglire, il destro. Millico completerà la rosa del Cagliari e dopo l’acquisto di Lapadula sarà davvero al completo. Le altre squadre hanno solo da temere, adesso il Cagliari fa davvero paura, sotto tutti i punti di vista.