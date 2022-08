Calciomercato Cagliari: a sorpresa dalla Spal in arrivo un centrocampista di categoria

Il Cagliari continua ad essere molto attivo sul fronte del calciomercato in entrata, stavolta si tratta di un centrocampista che ha già militato in passato nella squadra sarda. Il nome in questione è quello di Marco Mancosu che ha deciso di tornare a casa. Questo profilo in realtà è fuoriuscito subito dopo la retrocessione degli isolani nel campionato di Serie B e l’approdo di Fabio Liverani al Cagliari, poi il buio più totale fino alla notizia del suo ritorno di oggi.

I dettagli del ritorno di Mancosu al Cagliari

Marco Mancosu, centrocampista cagliaritano classe 1988 è tornato al Cagliari dove è cresciuto calcisticamente ed ha esordito a 18 anni in Serie A. Nell’ultima stagione ha disputato 35 partite con la maglia della Spal in Serie B e ha realizzato 6 reti. Centrocampista offensivo molto duttile e all’occorrenza utilizzato anche da seconda punta, si tratta di un tiratore di calci di rigore eccellente, infatti in carriera ne ha realizzati ben 24 su 29. Torna a Cagliari dopo aver disputato la parte migliore della sua carriera nei 5 anni trascorsi a Lecce dove ha giocato ben 160 partite mettendo a segno 48 gol. Il Cagliari e la forte volontà del giocatore che ha voluto solo questa meta hanno avuto la meglio sul corteggiamento del Brescia di Massimo Cellino. Bentornato.