Calciomercato Cagliari: trattativa chiusa per il nuovo terzino sinistro, domani sarà a disposizione

Il Cagliari ha chiuso l’ennesima importante trattativa di questo calciomercato estivo. Arriva dal Monaco il terzino sinistro Antonio Barreca, giocatore classe 1995. Barreca ha già militato al Cagliari nella stagione 2015-2016 disputando 15 partite e ora torna a disposizione della squadra sarda andando a completare l’ultimo tassello alla rosa di mister Fabio Liverani. Mancava un esterno difensivo sinistro e puntualmente è arrivato.

Barreca in arrivo per il Cagliari

Antonio Barreca svolgerà domani le visite mediche e poi diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Cagliari. Per lui come abbiamo già detto si tratta di un ritorno in terra sarda dopo che nella stagione 2015-16 aveva indossato questi colori durante la gestione Rastelli, che di fatto portò alla promozione dalla B alla A. Corsi e ricorsi storici, di certo ai tifosi non dispiacerebbe che le cose andassero a finire proprio nel modo appena citato. Barreca nel frattempo è diventato un giocatore esperto e ha militato in squadre importanti come Torino, Genoa Lecce e Monaco su tutte. Ritorna per dare verve alla fascia sinistra e potrà essere all’occorrenza sfruttato anche come centrocampista esterno di fascia. Adesso Liverani può davvero vantare su una rosa super competitiva e l’arrivo di Barreca è la ciliegina sulla torta che mancava.