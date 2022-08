Calciomercato Genoa: acquisto boom per il centrocampo, ritorna un grande ex

Il calciomercato del Genoa non si ferma. In arrivo Kevin Strootman dal Marsiglia, super acquisto per il centrocampo degli uomini allenati da Blessin. Il giocatore ha già firmato il contratto che lo legherà per la seconda volta alla maglia rossoblù. L’olandese è già in viaggio verso Genova e sarà subito a disposizione, per lui prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni, tra cui quella legata alla Serie A. Da ricordare che l’ingaggio del giocatore verrà pagato in gran parte dal Marsiglia.

Strootman ritorna al Genoa

Kevin Strootman è un centrocampista olandese classe 1990 che sarà di grande aiuto al Genoa verso la scalata alla Serie A. Arriva dal Marsiglia e per lui si tratta di un ritorno nella squadra dove aveva militato da gennaio 2021 con 18 apparizioni. Centrocampista che ha un passato illustre in Serie A nella Roma dove ha disputato 102 partite e 10 gol con i giallorossi, mettendo in luce tutte le sue caratteristiche migliori come l’interdizione e la regia. Insomma un centrocampista completo e moderno che sicuramente ha perso brillantezza per via dei numerosi infortuni capitati in cattiera, ma che non ha dimenticato di certo come si gioca al calcio. Per il Genoa si tratta di un rinforzo di altissimo livello, un lusso per la categoria, da sfruttare a dovere. Bentornato Kevin Strootman.