Calciomercato Genoa: gran colpo in arrivo, un centrocampista ex Manchester United

Il Genoa vuole provare ad acquistare Januzaj

Il Genoa sta provando a fare il colpaccio in questo calciomercato estivo, si punta all’ex Manchester United Januzaj. Reduce da un altalenante quinquennio con la maglia della Real Sociedad, Januzaj non ha rinnovato il suo contratto con la società basca al termine della scorsa stagione. La pista Genoa non è inverosimile: il trequartista è ancora a caccia di una squadra che possa stimolarlo per una nuova avventura. Sull’ex nazionale belga ci sono gli interessi di club come Everton e Siviglia, ma il Genoa non è da meno. La Serie B non spaventerebbe Januzaj che potrebbe diventare l’idolo dei tifosi e darebbe una grande mano al Genoa nella risalita verso la Serie A.