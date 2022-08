Calciomercato Genoa: ecco chi sarà il colpo grosso per l’attacco

Il Genoa non si ferma in chiave calciomercato e vuole regalare ai suoi tifosi, che stanno rispondendo alla grandissima sotto il punto di vista degli abbonamenti, un grande colpo nel reparto offensivo. Dopo l’acquisto di Coda, capocannoniere dello scorso campionato di Serie B (per la seconda volta consecutiva), c’è un ballottaggio offensivo tra Mattia Aramu e Nicola Sansone. Aramu è in forza al Venezia dove lo scorso anno ha disputato un gran campionato nonostante la retrocessione e Sansone è in forza al Bologna.

Sansone e Aramu i nomi accostati al Genoa

Nicola Sansone sembrava essere il giocatore favorito per ricoprire il reparto offensivo del Genoa insieme a Coda, poi l’interesse forte di alcuni club della Premier League verso Arnautovic hanno raffreddato questa pista, adesso il Bologna sembra volerci pensare. E allora è nata l’idea Mattia Aramu, trequartista mancino classe 1995 del Venezia. Le due società stanno trattando e adesso sembra essere proprio Aramu il favorito nel ballottaggio con Sansone. In qualsiasi modo, chi dei due arriverà, sposterà e non di poco l’equilibrio della squadra e la renderà ancor di più una favorita verso la vittoria finale. I tifosi in qualsiasi modo ci sono, ad oggi sono stati raggiunti 17.000 abbonamenti. Cifra record per la Serie B.