Calciomercato Juve: definito l’affare Milik, i dettagli

L’agente di Milik è in arrivo a Torino per provare a chiudere la trattativa per il trasferimento dell’attaccante polacco ex Napoli. Il centravanti del Marsiglia potrebbe essere presto a disposizione di Allegri e affiancarsi così a Vlahovic, Kean, Di Maria e Kostic, in attesa del rientro di Chiesa (se tutto va bene prima della sosta per il Mondiale).

Milik-Juve: ecco le cifre

Milik arriverebbe dal Marsiglia in prestito oneroso con diritto di riscatto e ricoprirebbe il ruolo vacante di vice Vlahovic: l’accordo col club transalpino c’è già, ora resta trovare un’intesa con l’entourage del giocatore. Un affare da chiudere intorno ai 10 milioni di euro complessivi, di cui 2 milioni di euro di prestito e 8 per il diritto di riscatto. Mentre l’attaccante dovrebbe percepire 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Con il Marsiglia del presidente Pablo Longoria (ex osservatore juventino, proprio come il ds dei francesi Javier Ribalta) i rapporti sono talmente stretti e cordiali che, in caso di semaforo verde, la fumata bianca diverrebbe praticamente istantanea. E immediato sarebbe anche il volo per Torino del polacco.