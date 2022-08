Calciomercato Juve: in uscita Rovella e Fagioli, i dettagli

L’arrivo di Paredes dal Psg, atteso in giornata a Torino, riporta a doppia cifra il numero dei centrocampisti a disposizione di Massimiliano Allegri in questo momento. Ecco perché in casa Juventus si proverà a cedere almeno due – se non tre – centrocampista attualmente in rosa, con particolare attenzione ai giovani. In cima alla lista delle partenze ci sarebbero Rovella e Fagioli.

Calciomercato Juve, Rovella vicino al Monza

Dopo tre sconfitte consecutive in campionato, uno degli ultimi arrivi in casa Monza dovrebbe essere quello di Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 della Juventus. Il club brianzolo conta di chiudere la trattativa entro domani: operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 4.5 milioni di euro.

Calciomercato Juve, saluta anche Fagioli

Inoltre, la Juventus avrebbe deciso di cedere anche Fagioli, centrocampista classe 2001, in prestito per questa stagione, con l’obiettivo di fare spazio in rosa a Leandro Paredes. Per il ragazzo del vivaio dovrebbe esserci un’annata di apprendistato in un club di Serie A. In questo senso la Cremonese resta la favorita per il giovane centrocampista.