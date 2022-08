Calciomercato Lecce: dalla Roma potrebbe arrivare un centrocampista, Corvino ci sta provando

Pantaleo Corvino vuole portare a Lecce un suo pupillo, si tratta del centrocampista della Roma Amadou Diawara. Profilo già sondato e valutato ad inizio calciomercato, ma la trattativa era molto più difficile rispetto ad ora, che potrebbe essere più morbida. Ad avvalorare questo pensiero anche il fatto che il guineano, fuori rosa dalla Roma, non ha ricevuto nessuna offerta allettante salvo l’interessamento dell’Hertha Berlino non concretizzatosi. A pochi giorni dalla chiusura delle operazioni di mercato il Lecce si è rifatto sotto con la Roma, trovando massima disponibilità.

Diawara-Lecce un possibile affare sul finire del calciomercato

Amadou Diawara è un giocatore classe 1997 alla Roma dal 2019 dove ha disputato 44 partite segnando 2 gol, in precedenza aveva militato nel Napoli e nel Bologna. Ai margini del progetto Mourinho, il centrocampista vuole giocare e tornare ad essere protagonista e proprio Lecce potrebbe essere la piazza giusta per rilanciarlo. Corvino già lo conosce ed è pronto a coccolarlo nel caso di arrivo agli ordini di mister Baroni. Darebbe la giusta sostanza in un centrocampo sicuramente carente sotto quel punto di vista. La trattativa però non si preannuncia semplice, con Diawara che è legato alla Roma fino al 2024 e con un pesante ingaggio. Ma Corvino sa come si fa a portare dalla sua parte giocatori importanti, vedremo se ci riuscirà ancora una volta con Diawara.