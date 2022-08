Calciomercato Lecce: clamoroso doppio arrivo dal Barcellona e dal Borussia Dortmund

Il Lecce fa veramente sul serio in questo calciomercato, stavolta sul fronte difensori: trattativa avanzata addirittura con il Barcellona per il difensore campione del mondo in carica Samuel Umtiti e Marin Pongracic dal Borussia Dortmud. Può bastare così? Già trattare dei giocatori con club come Barcellona e Borussia Dortmund è un traguardo importantissimo per il Lecce, figurarsi acquistare dei giocatori. La realtà dei fatti è che Umtiti e Pongracic dovrebbero arrivare per rinforzare la difesa della squadra allenata da mister Baroni. E che rinforzi!

Umtiti e Pongracic in arrivo al Lecce, ecco chi sono

Samuel Umtiti è un difensore camerunense naturalizzato francese, nazionale con la quale è divenuto campione del mondo in carica nel 2018 in Russia. Giocatore classe 1993, è dal 2016 al Barcellona dove ha disputato 92 partite segnando 2 reti. E dopo Lione e Barcellona è pronto per approdare in Italia, sponda Lecce. Con la nazionale francese ha disputato 31 partite e vuole provare a riconquistarla. Umtiti sceglierà Lecce per avere la continuità necessaria e provare a convincere il ct Deschamps a portarlo in Qatar. L’operazione si chiuderebbe con la formula del prestito annuale, tenendo conto del fatto che Umtiti ha da poco rinnovato il suo contratto fino al 2026. L’altra trattativa in fase avanzata che si dovrebbe concludere a breve è quella con l’altro difensore Marin Pongracic, croato classe 1997 del Borussia Dortmund ma che lo scorso anno ha giocato in prestito al Wolfsburg. Il rapporto con il club proprietario del suo cartellino si è incrinato da tempo, le parti non hanno intenzione di proseguire insieme e Corvino ha fiutato l’affare. Affare doppio insieme a quello di Umtiti che sistemerà la difesa del Lecce in modo ottimale.