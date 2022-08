Calciomercato Lecce: ecco chi è il jolly pronto ad arrivare

Il Lecce non si vuole fermare sotto il punto di vista dei nuovi acquisti e sta per presentare un nuovo profilo sotto il punto di vista offensivo. Lameck Banda, giocatore zambiano classe 2001 è sulle tracce del Lecce, anzi sta per diventare un acquisto importante per la fase offensiva dei salentini. Banda è un centravanti, all’occorrenza utilizzabile come ala destra, capace di timbrare il cartellino più volte in fase offensiva.

I dettagli dell’affare Banda-Lecce

Lameck Banda sta per diventare ufficialmente un giocatore del Lecce. Giocatore che verrebbe acquistato dal Basilea e che farebbe molto comodo agli uomini di Barone. Di sicuro con il suo arrivo il reparto offensivo del Lecce non avrebbe problemi. Vedremo se Banda sarà in grado di mantenere le aspettative.