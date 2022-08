Calciomercato Lecce: vicino l’accordo con un difensore importante, ecco chi è

Il Lecce sta per piazzare un colpo importante in chiave difensiva, che garantirebbe solidità a tutto il reparto. Questo eventuale acquisto darebbe continuità al calciomercato giallorosso, già molto valido. Il nome in questione è Matija Nastasic, difensore serbo classe 1993. Pantaleo Corvino, primo dirigente che ha portato proprio Nastasic in Italia, alla Fiorentina per l’esattezza, lo vorrebbe portare a Lecce. E si tratterebbe di un colpaccio, poichè si tratta di un giocatore esperto e ancora giovane, che porterebbe anche tanta personalità in una squadra che nella fase difensiva è alla ricerca di un leader.

Ecco i dettagli e i numeri di Nastasic, giocatore nel mirino del Lecce

Matija Nastasic, attualmente giocatore della Fiorentina, è a un passo dal Lecce. Dopo essere arrivato in Italia proprio alla Fiorentina nella stagione 2011-12, anno della sua esplosione, ha militato nel Manchester City e nello Schalke 04, dove ha collezionato ben 122 presenze, prima di fare il suo ritorno alla Fiorentina. Nell’ultima annata il giocatore serbo ha trovato poco spazio, causa la mancanza di sintonia con mister Italiano. Proprio per questo sta cercando una sistemazione lontana da Firenze, e Lecce potrebbe essere la squadra migliore per il suo rilancio. I tifosi e la dirigenza sperano in un suo arrivo per sistemare definitivamente la fase difensiva, soprattutto centralmente.