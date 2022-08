Calciomercato Lecce: subito una bocciatura, ecco chi è il sostituto del terzino che ha deluso

Il Lecce non sta fermo un secondo in chiave calciomercato, stavolta sta cercando di riparare a un suo errore di valutazione. L’errore di valutazione si chiama Gianluca Frabotta, esterno sinistro classe 1999 in prestito dalla Juventus. Le sue prestazioni non stanno affatto convincendo il club e il giocatore sta trovando poco spazio. Ma non si tratta di una situazione momentanea, infatti il Lecce ha deciso di ritornare sul mercato in cerca del suo sostituto, che ha già individuato in Giuseppe Pezzella, giocatore classe 1997 del Parma e l’anno scorso in forza all’Atalanta.

Arriva Pezzella per sostituire Frabotta?

Giuseppe Pezzella entra, Gianluca Frabotta esce. Potremmo sintetizzarla così questa situazione di mercato, anche se la trattativa per Pezzella è in fase avanzata ma non è conclusa. Per Frabotta si tratta di una bocciatura netta, il giocatore non ha convinto e dopo l’avvio di carriera spumeggiante con la titolarità nella Juventus per qualche partita, Frabotta ha deluso lo scorso anno a Verona e in questo avvio di stagione al Lecce. Pezzella è un buon profilo, un giocatore seguito da altri club importanti tra cui il Milan. Vedremo se il Lecce giocherà d’anticipo e lo soffierà alla concorrenza. Per ora si tratta con il Parma sulla formula. Il Parma vuole cederlo in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, il Lecce al momento privilegerebbe un prestito con diritto di riscatto.