Calciomercato Lecce: trattativa in dirittura d’arrivo con un forte difensore

Il Lecce vuole sistemare il reparto difensivo prima dell’inizio del campionato di Serie A e prova a prende un difensore nel più breve tempo possibile. Il giocatore per cui tra l’altro è stata già fatta l’offerta è Edoardo Goldaniga, 28enne difensore in forza attualmente al Cagliari. Vedremo se l’offerta sarà ritenuta congrua e il giocatore accetterà il trasferimento a Lecce. Goldaniga è un profilo ottimo profilo che a Cagliari sicuramente partirebbe titolare ed è nelle preferenze di Liverani, ma il Lecce e la Serie A chiamano. Cosa farà Goldaniga? Diversi rumors di mercato danno la trattativa in fase avanzata e che si potrebbe risolvere a brevissimo, proprio prima dell’avvio del campionato.

Ecco tutti i numeri di Goldaniga, nuova idea per la difesa del Lecce

Edoardo Goldaniga è un difensore classe 1993, arrivato a Cagliari nel calciomercato invernale scorso. In precedenza ha militato tra le altre squadre a Palermo, Frosinone, Sassuolo e Genoa. Si tratta di un difensore centrale, all’occorrenza utilizzato anche come terzino, che farebbe davvero al caso del Lecce. Andrebbe a rinforzare un reparto, come quello difensivo, che al momento è in grave difficoltà. Ma la bontà del giocatore la conoscono anche a Cagliari, squadra che ne detiene il cartellino, e che spera di non privarsene. Il Lecce chiama Goldaniga, il giocatore ci pensa e sembra essere diretto verso la Serie A da protagonista, con il Lecce.