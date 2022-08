Calciomercato Cagliari: dal Milan potrebbe arrivare una punta?

Il Cagliari potrebbe pescare una punta dal Milan, si avete letto bene, proprio dalla società rossonera. Stiamo parlando di Marko Lazetic, giocatore serbo classe 2004, acquistato nello scorso calciomercato invernale da parte del Milan. Giocatore giovanissimo che al momento ha la strada sbarrata dai vari Origi, Giroud, Rebic e Ibrahimovic, mentre al Cagliari potrebbe avere lo spazio giusto per poter crescere e magari esplodere. Le referenze su Lazetic sono ottime, tanto che hanno portato una società come il Milan ad acquistarlo, ma ora è arrivato il momento di giocare. Il Cagliari ci sta facendo più di un pensierino e vorrebbe portarlo con se per farsi aiutare in zona offensiva nella rincorsa verso la Serie A.

Il Cagliari sonda il terreno con il Milan per Lazetic

Marko Lazetic potrebbe essere la sorpresa di questo calciomercato estivo per il Cagliari, e che sorpresa. Il giocatore, che ha disputato un ottimo precampionato con il Milan, ha bisogno di giocare per continuare la sua crescita. Il Cagliari lo prenderebbe in prestito e andrebbe a completare l’ultimo tassello del reparto offensivo, e allora si che sarebbe davvero al completo. Potenzialmente un crack di mercato, anche se bisogna sempre andarci con i piedi di piombo quando si parla di un ragazzo del 2004.