Calciomercato Milan: il trequartista marocchino pronto a ridursi lo stipendio pur di vestire rossonero, arriverà a breve?

Il Milan lo cerca da inizio calciomercato, il giocatore spinge più che mai per poter arrivare nella società rossonera. La voglia c’è da entrambe le parti e potrebbe agevolare e non poco la risoluzione della trattativa. Il giocatore in questione è ovviamente Hakim Ziyech, trequartista marocchino che se arrivasse completerebbe il reparto offensivo del Milan. Rumors di mercato o trattativa in fase avanzata questo non è ancora del tutto chiaro, ma siamo in fase di calciomercato (nonostante il Milan si appresta a fare il suo esordio stagionale) e tutto è concesso.

Ziyech disposto a tagliarsi lo stipendio per arrivare al Milan

Hakim Ziyech e il Milan, ci siamo? Il giocatore, attualmente al Chelsea è disposto a tagliarsi lo stipendio pur di arrivare nella società rossonera. Passo importante nella trattativa, che non troverebbe più ostacoli sotto questo punto di vista. Adesso l’intoppo sta nella formula per il trasferimento del giocatore. Il Milan lo vorrebbe acquistare in prestito con diritto di riscatto, il Chelsea vorrebbe inserire l’obbligo. Capricci di mercato che potrebbero arrivare ad una conclusione, forse già a ridosso di ferragosto. La cosa più importante è la volontà del giocatore e il fatto che si potrebbe decurtare lo stipendio pur di vestire la maglia del Milan. E non è cosa da poco.