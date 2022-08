Calciomercato Milan: ritorno di fiamma per il trequartista marocchino, arriverà?

Il Milan non vuole rinunciare a uno dei suoi obiettivi di mercato iniziali e prova a rilanciare l’offerta. Il giocatore in questione è Hakim Ziyech, 29enne trequartista marocchino in forza al Chelsea dal 2020 e con il quale ha disputato 46 partite segnando 6 gol. Il Milan sta cercando con insistenza Ziyech dall’inizio del calciomercato, salvo interrompere questo pressing quando è stato trattato prima e poi acquistato Charles De Ketelaere. Una volta definito il giocatore belga, i rossoneri stanno ripiombando su Ziyech, sperando di portarlo a Milano in questa sessione di calciomercato.

Il Milan non molla Ziyech, ecco le condizioni per averlo

Hakim Ziyech potrebbe rinforzare ulteriormente e numericamente il reparto offensivo del Milan, già ben fornito finora. Ma come si sa, gli impegni quest’anno sono tanti e molto molto ravvicinati, si giocherà una volta ogni tre giorni, ragion per cui un giocatore in più a livello offensivo garantirebbe un turnover importante con una qualità altissima che potrà rimanere invariata. Per vedere Ziyech con la maglia rossonera serviranno due condizioni: la prima è che il Chelsea dovrà contribuire a parte del pagamento dello stipendio, circa 6 milioni a stagione, la seconda è che il Milan dovrà cedere un giocatore fra Messias e Saelemaekers per fare spazio al marocchino e non avere un sovraffollamento sulla fascia destra.