Calciomercato Milan: spunta un nome nuovo per la difesa, ecco di chi si tratta

Il Milan, dopo aver sistemato la questione De Ketelaere, sta cercando di portare a casa un difensore che prenda il posto di Alessio Romagnoli, ormai un giocatore della Lazio. Nei giorni passati si è parlato insistentemente del ballottaggio tra Diallo e Tanganga, ora spunta un nome nuovo che potrebbe inserirsi tra i due. Le ultime indiscrezioni portano a un giocatore che milita nel campionato italiano da tempo, e cioè Berat Djimsiti. Djimsiti è un giocatore attualmente in forza all’Atalanta che non lo ritiene più incedibile e il Milan fiuta l’occasione.

I dettagli del possibile affare Djimsiti-Milan

Berat Djimsiti è un difensore centrale svizzero con cittadinanza albanese classe 1993, in forza all’Atalanta dalla stagione 2018. Con la formazione bergamasca si è reso protagonista di annate importanti e con mister Gasperini è cresciuto tantissimo sotto il punto di vista tecnico e della personalità. Dopo 122 partite con l’Atalanta adesso è stato messo sul mercato ed è nel mirino del Milan. Sicuramente per i rossoneri si tratterebbe di un innesto importante che andrebbe a puntellare il reparto difensivo, sia perchè conosce il campionato italiano da tempo, sia perchè ricalca le caratteristiche tecniche e fisiche del difensore che piace a mister Pioli. Vedremo quindi se tra Diallo e Tanganga si inserirà Djimsiti, ultima indiscrezione in ambito di calciomercato, sponda rossonera.