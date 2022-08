Calciomercato Milan: dichiarata la prima scelta difensiva, ecco di chi si tratta

Mister Pioli continua a lavorare nel miglior modo possibile, sia mentale che tecnico, forte del tricolore sul petto arrivato nella scorsa stagione. Il mercato è tardato a decollare, ma l’arrivo di Charles De Ketelaere è stato il colpo dell’estate che ha portato ancor di più entusiasmo a tutto l’ambiente. Ora c’è però da sistemare la difesa, uscito Romagnoli serve un giocatore all’altezza che lo rimpiazzi. In altri momenti questo tentennare avrebbe potuto creare dei malumori, ora invece non è affatto così. Pioli è tranquillo e in perfetta sintonia con la società, che dal canto suo vuole operare nel migliore dei modi e nel rispetto delle regole autoimposte fino adesso. Per cui un difensore arriverà, anche senza fretta, ma arriverà.

Ecco l’obiettivo principale del Milan per la difesa

Nel casting dei difensori spicca un nome su tutti: Abdou Diallo. Superata la concorrenza di Tanganga del Totthenam e degli altri nomi accostati al Milan. Maldini e Massara puntano dritto sul giocatore attualmente del Psg classe 1996, ai parigini dal 2019. Si tratta di un difensore centrale forte fisicamente e anche con una buona visione di gioco. Diallo è Campione d’Africa in carica con il suo Senegal e in passato oltre al Psg ha vestito la maglia del Borussia Dortmund e Monaco su tutte. Insomma si tratta di un giocatore esperto e pronto, ciò che serve al Milan per proseguire nella sua cavalcata vincente.