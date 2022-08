Calciomercato Milan: il Liverpool paga la clausola per Bennacer?

A pochi giorni dall’inizio del campionato il Milan potrebbe perdere una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Stefano Pioli come Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, infatti, è entrato nel mirino di un top club di Premier League: il Liverpool.

Calciomercato Milan: Bennacer nel mirino del Liverpool

Secondo quanto riporta beIN Sports, il Liverpool avrebbe messo nel mirino Ismael Bennacer del Milan. Il centrocampista rossonero ha una clausola di circa 50 milioni e viene ritenuto incedibile dal Milan. Da capire se i Reds cercheranno un affondo con proposta indecente ai rossoneri. Jurgen Klopp sta facendo di tutto per convincere la dirigenza inglese a spendere una importantissima cifra per avere a disposizione uno dei migliori centrocampisti della Serie A.

Bennacer è in scadenza di contratto a giugno 2024 e il Milan ha offerto un ingaggio da 3,2 milioni di euro netti a stagione per il rinnovo, dunque il doppio di quello che guadagna attualmente. Tuttavia, sembra che non basti e che sia necessario un piccolo rilancio per arrivare all’intesa.