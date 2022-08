Calciomercato Napoli: accordo Fabian Ruiz-Psg, le cifre

Un altro addio importante si avvicina in casa Napoli: si tratta di Fabian Ruiz che infatti, non a caso, non ha giocato ieri nell’ultimo test pre-season contro l’Espanyol. Dopo l’ufficialità relativa all’addio di Wijnaldum e nonostante l’arrivo di Sanches, il Psg ha affondato il colpo per lo spagnolo del Napoli, chiudendo di fatto la trattativa.

Calciomercato Napoli: Fabian Ruiz a un passo dall’addio

La richiesta iniziale degli azzurri per lo spagnolo, che non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2023, è di 30 milioni di euro. Fabian è sempre stato un pallino di Luis Campos ed è già molto vicino a trovare un’intesa economica con il Psg, per lui pronto un quadriennale da 5 milioni netti a stagione. La cifra pattuita potrebbe subire modifiche per via di un tassello che piace al Napoli e che potrebbe essere inserito al momento di definire i dettagli: Keylor Navas.

Anche il Manchester United e il West Ham avevano mostrato il loro gradimento nei confronti del centrocampista spagnolo, ma senza presentare offerte concrete al Napoli. Le prossime ore potrebbero essere decisive per lo sbarco di Fabian Ruiz a Parigi.