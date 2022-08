Calciomercato Palermo: accordo trovato per il difensore ex Venezia

Il Palermo si rinforza in difesa acquistando Ales Mateju, difensore ceco classe 1996, attualmente svincolato ha disputato gli ultimi 6 mesi al Venezia. Si tratta di un buon acquisto e soprattutto molto apprezzato e sostenuto dal mister Eugenio Corini che lo ha avuto con se a Brescia e del quale ne era e ne è anche adesso un grande estimatore. Mateju nasce come terzino ma gioca ormai abitualmente come difensore centrale.

Il nuovo acquisto del Palermo Mateju nel dettaglio

Ales Mateju dopo 100 partite disputate con la maglia del Brescia nel calciomercato invernale scorso è passato al Venezia dove ha collezionato 9 presenze, attualmente era svincolato prima di accordarsi con il Palermo. Mateju è anche un giocatore della nazionale della Repubblica Ceca e ha giocato gli ultimi Europei. Si tratta sicuramente di un rinforzo che porta esperienza e qualità ed è ben conosciuto dal mister, tutte note positive che non hanno intralciato la trattativa. Per quanto riguarda il contratto, Mateju ha firmato un biennale con opzione di rinnovo a determinate condizioni. Il Palermo, che è ben partito in questo campionato di Serie B totalizzando 4 punti in 2 partite potrà schierarlo fin da subito nella partita casalinga che lo vedrà impegnato contro l’Ascoli in programma sabato sera.