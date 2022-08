Calciomercato Palermo: in arrivo un forte esterno d’attacco per completare la rosa

Il Palermo dopo il buon esordio in campionato, vuole proseguire il buon calciomercato fatto fino adesso. Nel mirino l’esterno del Lecce Francesco Di Mariano, che lo scorso anno ha disputato un campionato da protagonista con la maglia giallorossa. La trattativa è attualmente in corso e potrebbe risolversi a breve. Si tratterebbe di un acquisto importante per il Palermo che andrebbe a rinforzare il reparto offensivo.

Ecco chi è il nuovo acquisto del Palermo

Francesco Di Mariano è un giocatore attualmente in forza al Lecce classe 1996, in procinto di passare al Palermo. L’operazione dovrebbe definirsi sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per una cifra vicina al milione di euro. Lo scorso anno per Di Mariano campionato da protagonista con il Lecce nella cavalcata trionfale verso la Serie A, condita da 29 presenze e 5 gol. Chiuso quest’anno in Serie A, prova a ripartire in Serie B con il Palermo, che gli garantirebbe quel minutaggio necessario per mettere in mostra le sue qualità. Il Palermo non è e non vuole un ruolo da protagonista in questo campionato cadetto, ma nulla vieta di sognare un posizionamento importante nei playoff. Tutto ciò potrà avvenire grazie al calciomercato oculato e impietrante che il Palermo sta svolgendo.