Calciomercato Cagliari: trattativa in corso per un big della Roma

Il Cagliari sonda il terreno per un giocatore della Roma, per completare il reparto offensivo e dare a mister Liverani la possibilità di dedicarsi senza distrazioni alla rincorsa verso la Serie A. Il giocatore in questione è Felix Afena-Gyan, giovanissimo attaccante della Roma lanciato lo scorso anno da Mourinho. Il ghanese potrebbe arrivare al Cagliari e di conseguenza completare il reparto offensivo e soprattutto rinforzarlo sotto il punto di vista fisico e dei gol segnati.

Felix Afena-Gyan è un prospetto che il Cagliari segue con attenzione, un giocatore che potrebbe far fare il salto di qualità ad una squadra in piena rinascita, nella corsa verso la promozione in Serie A. Esploso lo scorso anno con Mourinho alla Roma dove ha disputato una seconda parte da protagonista, nello scorso campionato ha collezionato 17 presenze e 2 gol. Ad oggi nella società giallorossa troverebbe poco spazio e la possibilità di darlo in prestito al Cagliari a titolo temporaneo è più di una opportunità, potrebbe essere una certezza addirittura a breve termine. I tifosi sardi sono alla finestra e aspettano questo ennesimo colpo di mercato, consapevoli che la società e il mister non si lascino andare a facili entusiasmi, ma solo certezze.