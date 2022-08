Calciomercato Salernitana: arriva dal Villarreal il nuovo centravanti, operazione conclusa!

La Salernitana conclude un nuovo affare in questo calciomercato, nella voce arrivi. Dalla Spagna, in particolare dal Villarreal arriva l’attaccante senegalese Boulaye Dia. Trovato l’accordo tra la Salernitana, il giocatore e la sua ormai ex squadra per una cifra che va da 1 milione per il prestito attuale, ai 12 milioni per il riscatto. E così dopo gli ultimi arrivi di Candreva e Maggiore, è il turno di Boulaye Dia, giocatore senegalese classe 1996 e campione d’Africa in carica.

La Salernitana completa il reparto offensivo con Dia

La Salernitana completa il reparto offensivo con l’acquisto dell’attaccante senegalese Boulaye Dia dal Villarreal. Per lui lo scorso anno 25 presenze e 5 gol con la maglia del sottomarino giallo. Adesso arriva in Serie A per completare il suo percorso di crescita iniziato in Francia con la permanenza triennale nello Stade Reims prima dell’esperienza in Spagna. Si tratta di un centravanti molto veloce e dotato di un buon fiuto del gol, fondamentale per una squadra in cerca proprio del gol come la Salernitana. Con la maglia della propria nazionale, il Senegal, si è laureato campione d’Africa nell’edizione appena trascorsa. Nella Salernitana di Nicola è un profilo che mancava in rosa e che sicuramente verrà apprezzato e valorizzato dal bravo tecnico granata.