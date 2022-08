Calciomercato Salernitana: trattativa avanzata con un difensore, ecco di chi si tratta

La Salernitana prova a chiudere delle trattative di calciomercato prima che il campionato, che è comunque alle porte, inizi. Dopo la trattativa conosciuta con Maggiore dello Spezia, la Salernitana vuole portare a casa Fabio De Paoli, terzino destro e all’occorrenza centrocampista della Sampdoria. Trattativa che abbiamo scoperto essere già avviata e a buon punto quella con De Paoli, vedremo se si riuscirà a chiudere in breve tempo.

Ecco i dettagli della trattativa De Paoli-Salernitana

Fabio De Paoli è un giocatore classe 1997 in forza alla Sampdoria dal 2019. In realtà nella Sampdoria ha disputato solo quell’annata condita da 31 presenze, prima di iniziare una serie di prestiti che lo hanno visto militare nell’Atalanta, nel Benevento e lo scorso anno nel Verona, dove ha disputato un buon campionato. Con la Salernitana già c’era stato un flirt nella scorsa stagione ma poi non si era concretizzato nulla. Questa sembra essere la volta giusta per vederlo in maglia granata. Giocatore abile sia in fase difensiva, che predilige, che in quella offensiva. Nella sua carriera è stato impiegato all’occorrenza anche a centrocampo, sintomo di una duttilità importante all’interno del campo. Mister Nicola avalla il suo arrivo e sicuramente sarà in grado di farlo inserire alla perfezione negli schemi della Salernitana.