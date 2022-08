Calciomercato Salernitana: dopo Candreva in arrivo un centrocampista importante, ecco chi è

La Salernitana dopo l’affare Candreva avvenuto nelle ultimissime ore, ha messo a segno un colpo importantissimo per il centrocampo. Dallo Spezia arriva Giulio Maggiore, trattativa sbloccata con il consenso degli agenti, la firma arriverà nelle prossime ore. La società del presidente Iervolino preleva il centrocampista a titolo definitivo dallo Spezia che incasserà 4,5 milioni di euro. Al calciatore contratto quadriennale da circa un milione di euro a stagione. Adesso è corsa contro il tempo per tesserare il giocatore per la partita di domenica contro la Roma.

Maggiore arriva a Salerno dallo Spezia

Giulio Maggiore è un centrocampista classe 1998, che arriva alla Salernitana dallo Spezia. Con la maglia dello Spezia ha disputato 175 partite e messo a sengo 14 gol. Arrivato a vestire i gradi di capitano dei liguri, Maggiore proprio per questo ha avuto dei problemi e di comune accordo con lo Spezia ha deciso di cambiare aria. A questo punto la Salernitana ha deciso di affondare il colpo su di lui, portando a segno uno dei colpi più importanti del calciomercato estivo. Centrocampista tuttofare, arriva a Salerno agli ordini di mister Nicola come uno dei migliori del suo ruolo. Questo sì che si tratta di un colpaccio per la Salernitana. Domenica contro la Roma sara già disponibile?