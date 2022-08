Dazn: nuovi prezzi in vigore da oggi e non solo, ecco tutte le novità

Il campionato di Serie A è ormai alle porte e l’unica emittente che ha in esclusiva tutte le partite è Dazn. Resi noti ufficialmente, anche se già circolavano da giorni sul web, i prezzi degli abbonamenti e tutte le altre sfaccettature che gli abbonati devono conoscere. Andiamo con ordine: Dazn offrirà due diverse tipologie di sottoscrizione per gli utenti, con costi e funzionalità diversi, il Piano Standard e il Piano Plus. Ci saranno quindi due abbonamenti a due prezzi diversi. Con il Piano Dazn Standard, dal costo di 29,99 euro al mese sarà possibile registrare fino a due dispositivi all’APP Dazn e guardare i contenuti in contemporanea da entrambi i dispositivi, se connessi alla rete internet della stessa abitazione. Si potrà utilizzare Dazn in mobilità ma non mentre viene utilizzato l’altro dispositivo registrato. Con il Piano Dazn Plus, dal costo di 39,99 euro al mese, a partire da oggi si potranno registrare fino a 6 dispositivi e guardare contenuti in contemporanea da due dispositivi tra quelli registrati anche se non connessi alla rete internet della tua abitazione.

Ecco tutte le altre novità di Dazn a partire da oggi

Non solo l’introduzione di due piani diversi con due prezzi differenti per la piattaforma che detiene in esclusiva tutte le partite di Serie A, in arrivo altre news. Per coloro che lo scorso anno avevano sottoscritto l’abbonamento in promozione a 19,99 euro al mese, a partire dal 1 Settembre il costo dell’offerta passerà a 29,99 euro in quanto si passerà al nuovo Piano Standard con prezzo aggiornato. In qualsiasi momento si potrà comunque scegliere di passare al Piano Plus a 39,99 euro. Se si sceglie il Piano Dazn Plus è sempre possibile tornare al Piano Standard. Novità non solo sui prezzi per Dazn, in arrivo anche una novità riguardante il calcio estero, in particolare quello spagnolo. Da quest’anno Dazn avrà anche la Liga Spagnola in esclusiva, oltre che la Serie B, l’Europa League, il meglio della Conference League, la Libertadores, la FA Cup e molto altro ancora e naturalmente con tutte le 266 partite in esclusiva della Serie A (114 in co-esclusiva).