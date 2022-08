Dazn-Tim raggiungono l’accordo, grosse novità in arrivo anche per gli utenti Sky! Eccole

Dazn e Tim raggiungono l’accordo sui diritti della Serie A. La notizia in anteprima arriva dal Sole 24ore e mancherebbe solo la firma che porterebbe la Serie A a non essere più vista solo su Timvision. L’accordo è ora al vaglio del Cda Tim. E per concludere la partita servirà anche l’accordo con Sky, che potrebbe arrivare al più presto, prestissimo, anche nelle prossime ore. Se l’accordo, in dirittura d’arrivo come sembra, si rivelerà tale, l’app di Dazn potrà essere fruita attraverso altri set top box e non solo quello di Timvision.

Ecco riassunte tutte le novità in arrivo

L’intesa tra Dazn e Sky dovrebbe portare anche l’app di Dazn su Sky Q e sui canali all’interno della piattaforma Sky. Una novità sostanziale, che era nell’aria ma che arriva a soli 10 giorni dall’avvio del campionato. Per guardare la Serie A potrebbe così servire un unico decoder, sempre abbonandosi a Dazn. Per dovere di cronaca, Dazn resterà il principale player, ma questo poco importa a chi vuole vedere il calcio con un decoder unico. E allora Milan-Udinese in programma sabato 13 agosto alle 18.30 dove si potrà vedere? In esclusiva su Dazn e Timvision o anche con il decoder Sky grazie all’app Dazn che si andrà a inserire? In questo momento non avremmo dubbi che sia la seconda opzione a vincere sulla prima. Buon campionato a tutti.