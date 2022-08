Dazn e tutta la Serie A su Sky! Adesso è ufficiale. Ecco come fare

Ieri sera è stato ufficialmente raggiunto l’accordo tra Dazn e Tim che ridisegna la trasmissione dei contenuti sportivi e in particolare della Serie A. Non c’è più l’esclusiva di TimVision, le partite verranno trasmesse anche su Sky. Notizia che era nell’aria ed era stata anticipata nella mattinata di ieri, prima di diventare ufficiale in serata. Dazn, che avrà ancora l’esclusiva sulla Serie A, torna su Sky.

Dazn su Sky, ecco le possibilità di visione

Dazn approderà su Sky in un modo nuovo rispetto al passato. Non ci sarà un canale dedicato (era il 209) come successo in passato, ma ci sarà l’approdo dell’app di Dazn su Sky Q. App di Dazn su Sky Q accessibile attraverso il decoder nella sezione dedicata. Per poter vedere Dazn comunque servirà un abbonamento, quello ovviamente non cambia e non può cambiare. Rimane TimVision con tutte le sue peculiarità a disposizione di chi voglia usufruirne. Dazn si unisce a Sky per la gioia degli utenti Sky e forse di tutti? Sicuramente questa novità permetterà a chi volesse, di poter vedere tutto il calcio indistintamente su una piattaforma sola. La Serie A è alle porte, mancano meno di 10 giorni ormai e Milan-Udinese si avvicina, così come l’app di Dazn su Sky che arriverà a breve, a brevissimo.