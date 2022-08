DOVE VEDERE LEICESTER-MANCHESTER UNITED

Per la quinta giornata di Premier League si sfidando Leicester-Manchester United. Una sfida interessante quella al King Power Stadium di Leicester prevista per giovedì 1 settembre 2022. La gara verrà gestita dall’arbitro C. Pawson.

Il Leicester arriva dalla sconfitta contro il Tottenham, ma non è l’unico insuccesso; le Foxes non riescono ancora a trovare equilibrio in questo inizio campionato. In quattro gare un solo punto e fanalino di coda della classifica. Gli uomini di Rodgers dovranno faticare molto per recuperare punti importanti in questo campionato.

Il Manchester United dopo un avvio poco felice, due sconfitte contro Brighton e Brentford, ha insaccato due vittorie di fila importanti, contro Southampton e Liverpool. Gli uomini di Ten Haag hanno intenzione di continuare sulla stessa linea di successo anche contro le Foxes.

I precedenti: durante gli ultimi 35 incontri le Foxes hanno vinto 5 volte, i Red Devils 21, mentre 9 sono stati i pareggi.

Dove vedere Leicester-Manchester United

La sfida Leicester-Manchester United di giovedì 1 settembre 2022 ore 21 verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Sarà possibile vedere il match anche in diretta streaming su Now TV, scaricando l’app oppure accedendo al sito della piattaforma tramite i propri dispositivi mobili (pc, tablet e smartphone). Per gli utenti Sky, disponibile anche su Sky Go in streaming.

Probabili formazioni

Leicester (4-2-3-1): Ward; Castagne, Amartey, Evans, Justin; Ndidi, Dewsbury-Hall; Perez, Maddison, Barnes; Vardy.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea, Dalot, Varane, Martinez, Malacia, Eriksen, Fred, Sancho, Fernandes, Rashford, Martial. Allenatore: Ten Hag