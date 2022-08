DOVE VEDERE LIVERPOOL-NEWCASTLE – PREMIER LEAGUE –

La quinta giornata di Premier League prevede il match Liverpool-Newcastle, mercoledì 31 agosto 2022 ore 21. La sfida all’Anfiel verrà arbitrata da A. Marriner.

Il Liverpool, dopo un avvio di campionato sembra irriconoscibile, la scorsa giornata ha finalmente ottenuto la prima vittoria, devastando il Bournemouth per 9-0. La corazzata di Klopp ancora non riesce a stabilire gli equilibri, tant’è che quattro gare ha ottenuto solo una vittoria, due pareggi ed una sconfitta. C’è anche da sottolineare che il tecnico sta facendo i conti con una lunga lista di infortunati: Diogo Jota, Keita, Matip, Konate, Ramsey, Nunez; in forse Kelleher, Thiago e Jones.

Il Newcastle sta gestendo alla meglio l’avvio di campionato, in quattro gare gli uomini di Eddie Howe non hanno mai perso, ottenendo 1 vittoria e tre pareggi. Un ruolino niente male per le gazze che proveranno a contenere anche il Liverpool. Il tecnico dovrà fare a meno di Wilson, Krafth e Shelvey per infortunio.

Dove vedere Liverpool-Newcastle

Il match in scena all’Anfield mercoledì 31 agosto 2022 alle ore 21 verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Football canale 203.

Sarà possibile vedere il match anche in diretta streaming su Now TV, scaricando l’app oppure accedendo al sito della piattaforma tramite i propri dispositivi mobili (pc, tablet e smartphone). Per gli utenti Sky, disponibile anche su Sky Go in streaming.

Probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Robertson, van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold; Elliott, Fabinho, Henderson; Diaz, Firmino, Salah. Allenatore: Kloop

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Botman, Schar, Burn; Willock, Longstaff, Joelinton; Almiron, Wood, Saint-Maximin. Allenatore: Howe