La quinta giornata di Premier League è un’infrasettimanale e prevede il match Manchester City-Notthingam, previsto per per mercoledì 31 agosto 2022 ore 20.30 all’Etihad Stadium di Manchester con il fischietto affidato a C. Tierney.

Il Manchester City arriva da una sudatissima vittoria ottenuta non con poche difficoltà contro il Crystal Palace (4-2). I Citizens sono andati sotto di due gol nel primo tempo e sono riusciti a ribaltare il risultato solo nel secondo tempo. Pep Guardiola ed i suoi uomini tengono duro e si mantengono al secondo posto in classifica.

Il Nottingham arriva da una brutta sconfitta dalla sconfitta contro il Tottenham. Per la sfida contro il City proverà a recuperare qualche punto importante, nonostante non sarà semplice. Nella sfida contro i Citizens non saranno disponibili Niakhate, Richards, Callback, Gibbs-White.

Dove vedere Manchester City-Nottingham

Il match all’Etihad Stadium di Manchester di mercoledì 31 agosto 2022 ore 20.30 verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su Sky Sport. Sarà possibile vedere il match anche in diretta streaming su Now TV, scaricando l’app oppure accedendo al sito della piattaforma tramite i propri dispositivi mobili (pc, tablet e smartphone). Per gli utenti Sky, disponibile anche su Sky Go in streaming.