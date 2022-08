Dove vedere Manchester United-Brighton, streaming e diretta tv

DOVE VEDERE MANCHESTER UNITED-BRIGHTON

La prima giornata di Premier League ha inizio venerdì 5 agosto 2022 con Crystal Place-Arsenal. Il 7 agosto esordio stagionale dello United contro il Brighton. La sfida all’Old Trafford, tra Manchester United-Brighton, si giocherà il 7 agosto 2022 alle ore 15.

Il Manchester United, con Ten Haag in panchina, punta a una stagione di livello, con obiettivo primario di raggiungere la qualificazione alla prossima Champion League. Il tecnico non potrà contare su Martial, infortunio alla coscia, mentre in campo ci sarà Cristiano Ronaldo, nonostante non abbia preso parte alla tournée estiva con i Red Devils.

Il Brighton spera di ripetere una bella stagione come quella passata, dove ha chiuso la classifica al 9° posto. Obiettivo principale di Graham Potter e dei suoi ragazzi è la salvezza. Unico assente per il match Moder, infortunio al ginocchio.

I precedenti tra le due formazioni sono 18: 12 vittorie per lo United, 4 per il Brighton e 2 pareggi.

La sfida di Premier League Manchester United-Brighton sarà trasmessa in diretta tv da Sky e sarà visibile per gli abbonati sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

In diretta streaming il match sarà visibile su Sky Go. La gara sarà visibile sia sui dispositivi mobili come tablet, smartphone, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Infine c’è anche la possibilità di seguire la partita su NOW, servizio on demand e streaming live di Sky.