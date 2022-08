Dove vedere Vuelta di Spagna 2022, tappe, diretta tv e info streaming

Dove vedere Vuelta di Spagna 2022? La corsa a tappe è in programma da domani venerdì 19 agosto e si concluderà domenica 11 settembre. Saranno tre settimane ricche di grandi emozioni con la partenza prevista da Utrecht, nei Paesi Bassi. Le prime tre tappe si correranno fuori dai confini spagnoli, mentre la tappa finale sarà la classica passerella a Madrid.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta tv e streaming?

Vuelta 2022, il calendario delle tappe

Questo il calendario completo delle tappe della Vuelta di Spagna 2022:

Venerdì 19 agosto, tappa 1: Utrecht – Utrecht 23.2 km (cronometro a squadre)

Sabato 20 agosto, tappa 2: Hertogenbosch – Utrecht (175.1 km)

Domenica 21 agosto, tappa 3: Breda – Breda 193.2 km

Martedì 23 agosto, tappa 4: Vitoria – Laguardia 153.5 km

Mercoledì 24 agosto, tappa 5: Irún – Bilbao 187 km

Giovedì 25 agosto, tappa 6: Bilbao – Pico Jano – S. Miguel de Aguayo 180 km

Venerdì 26 agosto, tappa 7: Camargo – Cistierna 190.1 km

Sabato 27 agosto, tappa 8: Pola de Laviana – Yernes y Tameza 154.5 km

Domenica 28 agosto, tappa 9: Villaviciosa – Les Praeres – Nava 175.5 km

Martedì 30 agosto, tappa 10: Elche – Alicante 31.1 km (cronometro individuale)

Mercoledì 31 agosto, tappa 11: Murcia – Cabo de Gata 193 km

Giovedì 1 settembre, tappa 12: Salobreña – Peñas Blancas – Estepona 195.5 km

Venerdì 2 settembre, tappa 13: Ronda – Montilla 171 km

Sabato 3 settembre, tappa 14: Montoro – Sierra de La Pandera 160.3 km

Domenica 4 settembre, tappa 15: Martos – Sierra Nevada: 148.1 km

Martedì 6 settembre, tappa 16: Sanlúcar de Barrameda – Tomares: 188.9 km

Mercoledì 7 settembre, tappa 17: Aracena – Monasterio de Tentudía 160 km

Giovedì 8 settembre, tappa 18: Trujillo – Alto del Piornal 191.7 km

Venerdì 9 settembre, tappa 19: Talavera – Talavera: 132.7 km

Sabato 10 settembre, tappa 20: Moralzarzal – Puerto de Navacerrada (175.5 km)

Domenica 11 settembre, tappa 21: Las Rozas – Madrid 100.5 km

Dove vedere Vuelta di Spagna 2022. Info diretta tv

La Vuelta di Spagna purtroppo non godrà della copertura in chiaro ai canali Rai. L’evento sarà solo un’esclusiva di Eurosport e Discovery+. Qui, verrà trasmessa la diretta integrale di ogni frazione, a partire dalle 14.30. Per tutti gli appassionati di ciclismo, ci sarà la possibilità di seguire anche l’evento in diretta streaming video. In questo caso, sarà necessario collegarsi sulla piattaforma Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Si ricorda che si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento.