Il percorso della Vuelta di Spagna 2022: partenza dall’Olanda e poi montagne

Anche la Vuelta di Spagna nella sua versione 2022 inizierà il suo percorso su terra straniera. La partenza infatti, come già successo per la Grande Partenza del Giro in Ungheria e per le Grand Depart del Tour in Danimarca, sarà da un altro stato europeo con grande tradizione ciclistica come l’Olanda. Dopo le prime tre tappe in terra straniera, già significative per la classifica generale grazie alla cronometro a squadre di Utrecht, si tornerà in Spagna dopo il primo giorno di riposo. Qui un percorso che completerà i 3280,4 chilometri da percorrere per questa edizione. La caccia alla Maglia Rossa e al triplo trono di Primoz Roglic (vincitore nel 2019, 2020, 2021) passerà attraverso una serie di difficoltà e salite che contraddistinguono da sempre il Gran Tour spagnolo. Al via anche il nostro Vincenzo Nibali alla sua ultima partecipazione ad un GT.

Da indicazione degli organizzatori le 21 tappe proposte ai ciclisti sono state così classificate:

1 cronometro a squadre TTT

1 cronometro individuale ITT

7 tappe di pianura

4 tappe collinari

8 tappe di montagna (6 arrivi in salita)

Vuelta di Spagna 2022: tutte le tappe del percorso fino a Madrid

19/08 Stage 1 (TTT) | Utrecht – Utrecht(23.2k)

20/08 Stage 2 | ‘s-Hertogenbosch – Utrecht(175.1k)

21/08 Stage 3 | Breda – Breda(193.2k)

23/08 Stage 4 | Vitoria-Gasteiz – Laguardia(153.5k)

25/08 Stage 6 | Bilbao – Ascensión al Pico Jano. San Miguel de Aguayo(180k) 26/08 Stage 7 | Camargo – Cistierna(190.1k) 27/08 Stage 8 | La Pola Llaviana/Pola de Laviana – Colláu Fancuaya (154.5k)

28/08 Stage 9 | Villaviciosa – Les Praeres. Nava(175.5k) 30/08 Stage 10 (ITT) | Elche – Alicante(31.1k)

01/09 Stage 12 | Salobreña – Peñas Blancas. Estepona(195.5k) 02/09 Stage 13 | Ronda – Montilla(171k)

03/09 Stage 14 | Montoro – Sierra de La Pandera(160.3k)

04/09 Stage 15 | Martos – Sierra Nevada(148.1k) 06/09 Stage 16 | Sanlúcar de Barrameda – Tomares(188.9k) 07/09 Stage 17 | Aracena – Monasterio de Tentudía(160k)

08/09 Stage 18 | Trujillo – Alto del Piornal(191.7k)

09/09 Stage 19 | Talavera de la Reina – Talavera de la Reina(132.7k) 11/09 Stage 21 | Las Rozas – Madrid(100.5k) 10/09 Stage 20 | Moralzarzal – Puerto de Navacerrada(175.5k) 31/08 Stage 11 | ElPozo Alimentación – Cabo de Gata(193k)01/09 Stage 12 | Salobreña – Peñas Blancas. Estepona(195.5k) 24/08 Stage 5 | Irún – Bilbao(187k)25/08 Stage 6 | Bilbao – Ascensión al Pico Jano. San Miguel de Aguayo(180k)