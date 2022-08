Fedecalcio africana contro De Laurentiis: “Si apra indagine”

La Federcalcio africana contro De Laurentiis in seguito alle dichiarazioni del presidente al riguardo della Coppa d’Africa. La CAF ha pubblicato un comunicato ufficiale chiedendo l’apertura di un’indagine.

Federcalcio africana contro De Laurentiis e le sue dichiarazioni

Alcuni giorni fa il presidente del Napoli ha dichiarato che non avrebbe più ingaggiato giocatori africani per via della Coppa d’Africa. Competizione che porta via molte energie ai giocatori che poi non rendono nelle gare di campionato con la propria squadra.

Evitare di ingaggiare africani, a meno che non avrebbero accettato, per contratto, di non partecipare.

Le parole dure del presidente erano già state contrastate da Koulibaly, ma oggi è arrivato un comunicato ufficiale da parte del CAF dove viene chiesto di aprire un’indagine al riguardo.

Il comunicato

Il comunicato: “La CAF condanna i commenti inaccettabili del presidente del Napoli sui giocatori africani. La CAF è sconcertata dalle dichiarazioni irresponsabili e inaccettabili del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sui giocatori africani e sulla Coppa d’Africa. Dichiarando pubblicamente che i giocatori che firmano per il Napoli devono firmare una rinuncia alla partecipazione alla Coppa d’Africa come condizione per l’ingaggio, i commenti di De Laurentiis potrebbero rientrare nell’articolo 14 del Regolamento disciplinare UEFA. Puoi incollare massimo 50 parole alla volta 3 volte ad articolo. Non abbiamo dubbi che il Napoli e la UEFA siano impegnati quanto la CAF in questi obiettivi umanitari globali.

Dobbiamo pensare che il presidente del Napoli abbia intenzione di includere simili condizioni restrittive per i giocatori provenienti dal Sud America, dall’Asia e da altre Confederazioni, vietando loro di giocare nelle loro competizioni continentali che sono importanti per lo sviluppo e la crescita del calcio a livello globale?

La Coppa d’Africa è il fiore all’occhiello del continente africano, una delle principali competizioni calcistiche mondiali. La sua ultima edizione in Camerun è stata trasmessa in oltre 160 paesi e ha attirato più di 600 mila spettatori”.