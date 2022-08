Tifoserie più calde in Serie B: tra Genoa, Bari e Palermo chi ha più abbonati? Scopriamolo

Sullo sfondo la Serie A, la luce alla fine del tunnel. Non è un caso che la foto iniziale sia composta dal cartellone della Serie A. I tifosi di Genoa, Bari e Palermo già lo sono. Queste le tre squadre con il tifo più caldo della Serie B. Una categoria che per blasone e tifoseria non si addice proprio a nessuna delle tre. E quindi la Serie A come buon auspicio e come obiettivo per questa nuova stagione. D’altronde le promozioni in programma sono proprio tre, scaramanzia a parte.

Ecco la squadra con più abbonati in Serie B

La squadra momentaneamente con più tifosi abbonati in Serie B è il Genoa. Boom di abbonamenti, con 16.000 tifosi che hanno sottoscritto la tessera per il prossimo campionato che partirà tra dieci giorni con Parma-Bari. Numeri sensazionali quelli provenienti dai tifosi del Genoa che si piazzano in testa in questa speciale graduatoria. Dopo il Genoa c’è il Palermo con 9.000 abbonati e a seguire il Bari che ha superato i 4.500 da pochi giorni. Per la categoria sono numeri di assoluto rilievo, per come siamo abituati noi non ci sconvolgono più di tanto, poiché siamo abituati a ricordarci queste tre squadre piene di tifosi come e più di adesso e chi a modo suo, in un modo o nell’altro, mettere in difficoltà le squadre più blasonate della Serie A. Con molta scaramanzia, la buttiamo li: e se fosse là classifica finale del campionato? Penso che i tifosi delle tre squadre metterebbero non una, ma svariate firme.