Inter-Villarreal, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Domani sera alle ore 20.30 allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia di Pescara si disputerà il match amichevole Inter-Villarreal, con le due squadre che giocheranno l’ultimo test prima dell’inizio ufficiale della stagione che vedrà i nerazzurri impegnati sul campo del Lecce, mente il “sottomarino giallo” su quello del Valladolid.

Sono due i precedenti tra i due club risalenti alla stagione di Champions League quando nei quarti di finale l’Inter si impose in casa per 2-1, ma al ritorno perse in terra iberica per 1-0, venendo così eliminata dalla competizione.

Inter-Villarreal, probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro.

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Coquelin, Morlanes, Dani Parejo; Pino, Gerard Moreno, Pedraza.

Dove vedere Inter-Villarreal in tv e streaming

Per i tifosi nerazzurri ci sarà una importante novità: quella di seguire la partita di Pescara in diretta su Inter TV, sul sito ufficiale nerazzurro e sull’app del Club. Sarà dunque possibile assistere alla sfida sintonizzandosi su Inter TV (sulle piattaforme Sky o DAZN), ma anche in streaming sul nuovo digital ecosystem dell’Inter. Basterà scaricare l’app ufficiale nerazzurra o accedere al sito dl club per guardare Inter-Villarreal in diretta. Necessaria la registrazione, che è gratuita e a portata di clic. I tifosi nerazzurri potranno scegliere la telecronaca in italiano (con la voce di Roberto Scarpini) o in inglese (con quella di Thomas Lawrence). (fonte: calcioefinanza.it)

Per chi non potesse guardare la partita in diretta, ci sarà possibilità di farlo in differita su Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre). Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso la App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire. Per chi non potesse vedere il match in tv, potrà farlo attraverso lo streaming (gratuito), dove basterà cliccare il sito del canale.

