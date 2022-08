Lazio-Bologna: espulsione giusta quella di Maximiano? Ora chi sarà il portiere titolare?

Lazio-Bologna termina 2-1 con gol decisivo segnato da Ciro Immobile. Sembrerebbe un risultato frutto di una partita definita normale e con il solito gol dell’attaccante più prolifico della Serie A degli ultimi anni. In realtà di normale in questa partita c’è stato ben poco. Dopo appena cinque minuti di gioco arriva il primo episodio che segna di fatto la partita e macchia la prestazione di uno dei più attesi in casa Lazio. Luis Maximiano, portiere arrivato dal Granada che aveva vinto il ballottaggio con Provedel appena arrivato, la combina grossa. Su un lungo lancio diretto verso Arnautovic e in direzione dell’area biancoceleste, Maximiano ha calcolato male tempo e spazio e ha toccato intenzionalmente il pallone fuori dall’area con i propri guantoni, per poi portarselo dentro l’area di rigore e bloccarlo definitivamente. Arbitro e guardalinee non sono stati così reattivi da valutare subito l’accaduto e allora ci ha pensato il Var a richiamare l’attenzione e a far comminare il giusto rosso al portiere della Lazio.

Maximiano perderà il posto nella Lazio?

Maximiano-Provedel è stato il dubbio pre-partita di Lazio-Bologna e poteva continuare ad esserlo anche nelle prossime. Ma l’ingenuità commessa da Maximiano ieri avrà sbilanciato i favori del pronostico a discapito di Provedel? Probabilmente si, anche se ancora dovremmo valutare le qualità del portiere portoghese visto che ieri è stato impossibile farlo. Questo sarà sicuramente un problema che Sarri risolverà, anche se l’alternanza tra portieri non ha mai dato grossi risultati a livello di prestazioni personali. Tornando all’accaduto, il regolamento parla chiaro: se un portiere prende intenzionalmente la palla fuori area con le mani negando la possibilità di una giocata verso la porta è da cartellino rosso. Per cui l’espulsione è sacrosanta. Rimangono i rimpianti per una giocata che si sarebbe potuta evitare vista la non pericolosità dell’azione del Bologna e rimane la goffaggine del gesto. Voi che ne pensate: espulsione giusta? Provedel nuovo portiere titolare della Lazio?