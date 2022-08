Lecce: presentato Askildsen che sceglie il numero di maglia ispirandosi a…

Il Lecce prosegue nella presentazione dei suoi nuovi acquisti. Dopo Falcone è la volta di Kristoffer Askildsen, centrocampista arrivato in prestito dalla Sampdoria. Askildsen è un giocatore norvegese classe 2001, di proprietà della Sampdoria, dove ha disputato 29 partite segnando 1 gol nello scorso campionato. Arriva a Lecce in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il suo ruolo naturale è quello di centrocampista puro, infatti una delle sue migliori abilità è quella di recuperare molti palloni, ma al tempo stesso è abile anche nella zona offensiva di campo. In sostanza si tratta di un giocatore moderno e completo. Vedremo se a Lecce sarà in grado di effettuare il salto di qualità, che i suoi estimatori e il Lecce stesso si auspicano.

Le prime parole di Askildsen e il suo numero di maglia

Kristoffer Askildsen indosserà la maglia numero 7 del Lecce. La scelta non è casuale poichè il giovane norvegese è stato sempre un estimatore di Cristiano Ronaldo e avendo la possibilità di scegliere il numero di maglia, ha scelto proprio il numero 7 ispirandosi al fuoriclasse portoghese. Durante la presentazione, oltre alle foto di rito ha rilasciato anche una piccola dichiarazione: “Mi sono ambientato bene, mi sento parte integrante del gruppo e sono molto contento di essere arrivato in questa città”. Queste le prime parole del norvegese che sicuramente sarà di aiuto per il Lecce nella rincorsa alla salvezza, ad oggi l’obiettivo primario.