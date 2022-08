Calciomercato Lecce: serve il centrale di difesa, è lotta con l’Empoli, arriverà?

Un centrale di difesa importante nella formazione del Lecce manca, eccome se manca. La partita di Coppa Italia persa 2-3 contro il Cittadella ne è la dimostrazione. Non solo per il risultato ovviamente, ma per la prestazione negativa in particolare del reparto difensivo. E’ vero, di difensori centrali utilizzabili di ruolo non ne erano disponibili, ma le sbavature sono state tante, troppe. Ragion per cui il Lecce si sta gettando con veemenza alla ricerca di un difensore centrale di esperienza, anzi due per l’esattezza.

Il Lecce non molla la pista Nastasic, ma c’è anche l’Empoli

Matija Nastasic è un difensore centrale serbo classe 1993 che già vanta un’avventura nel campionato italiano con la maglia della Fiorentina. Nel corso della sua carriera ha militato in squadre blasonate come Manchester City e Schalke 04 su tutte. Il Lecce, in particolare nella figura di Pantaleo Corvino, vorrebbe portarlo con se e lo monitora con attenzione già da un pò. E’ arrivato il momento di stringere i tempi per una serie di motivi, dall’avvio imminente del campionato, all’interesse sempre più convinto anche da parte dell’Empoli verso Nastasic. Si tratta di un profilo importante, un giocatore forte e d’esperienza che farebbe proprio il caso del Lecce. I tifosi lo aspettano e lo vogliono.