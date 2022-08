Lecce: ipotizziamo gli 11 titolari, con qualche sorpresa. Siete d’accordo?

La Serie A è alle porte e il Lecce è pronto. Scelti o quantomeno individuati gli 11 iniziali che avranno un test improbo contro l’Inter sabato sera alle 20.45 allo stadio Via del Mare. Nella testa di mister Baroni non ci sono titolarissimi e giocatori di contorno, tutti si devono sentire utili e pronti alle numerose sfide che dovranno affrontare per ottenere l’obiettivo principale chiamato salvezza. Ad avvalorare questo fatto, basti ricordare che si giocherà spesso 2 volte a settimana e avere giocatori pronti, freschi e motivati farà la differenza. Il Lecce e mister Baroni lo sanno, eccome se lo sanno.

Ecco gli 11 titolari del Lecce di Baroni

La corsa del Lecce verso la salvezza sta per partire, la prima fermata si chiama Inter, non proprio la più comoda delle fermate, ma la Serie A è questa e il Lecce non vuole farsi trovare impreparato. Mister Baroni sembra aver individuato gli 11 iniziali, andiamoli a vedere. Subito un nome nuovo per un ruolo delicato come quello del portiere: sarà Wladimiro Falcone il titolare. Arrivato in prestito dalla Sampdoria, si tratta di un giocatore di sicuro affidamento, è stato infatti uno dei portieri più cercati in questo calciomercato. La linea difensiva da destra a sinistra sarà composta da Gendrey, Cetin, Dermaku e il neo acquisto Frabotta, in prestito dalla Juventus e con tanta voglia di mettersi in mostra. Centrocampo pieno di sorprese e di gioielli grezzi quello del Lecce, che Baroni sta cercando di affinare. Hjulmand, Bistrovic e Askildsen saranno i tre giocatori di centrocampo titolari, con gli ultimi 2 che sono dei nuovi acquisti e che potrebbero fare la differenza a livello qualitativo. In attacco il nuovo arrivo Ceesay dallo Zurigo del quale si parla un gran bene, che verrà affiancato inizialmente dall’altro nuovo arrivo Di Francesco e dal bomber dello scorso anno Strefezza. Ma in rampa di lancio c’è l’ennesimo colpo di mercato a sorpresa di Corvino , quel Banda tanto atteso e tanto voluto, che scalpita per essere inserito tra gli esterni offensivi. A centrocampo anche Pablo Rodriguez è pronto e a disposizione come primo cambio dei titolari. Il Lecce è pronto, così come i suoi tifosi, per affrontare questo difficile campionato di Serie A. La società ha operato molto bene e scrupolosamente sul mercato, regalando a Baroni una rosa quasi completa. Ricordiamo che il mercato non è finito e giocatori come Goldaniga, Nastasic e Zerbin sono ancora accostati ai giallorossi. E voi cosa ne pensate di questa formazione?