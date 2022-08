Probabili formazioni Roma-Shakhtar Donetsk: il super attacco di Mou

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-SHAKHTAR DONETSK

Tutto esaurito all’Olimpico di Roma dove la formazione di Mourinho affronterà, in amichevole, lo Shakhtar Donetsk domenica 7 agosto 2022 alle ore 20.45. Ultimo test prima dell’avvio di campionato, vediamo come lo Special One schiererà i suoi per Roma-Shakhtar D.

La Roma all’Olimpico si presenterà in campo come una vera e propria prova di simulazione in vista dell’inizio di campionato. Con una rosa che per l’attacco presenta sei giocatori per tre posti, Mourinho schiererà, probabilmente, un 3-4-2-1.

Lo Shakhtar, che arriva da risultati poco felici nelle ultime amichevoli, proverà a contrastare i giallorossi mettendo in campo anche i nuovi acquisti. L’amichevole avrà un motivo importante più del calcio giocato: incasso devoluto in beneficenza al popolo ucraino.

Probabili formazioni Roma-Shakhtar Donetsk

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Trupin; Konoplia, Bondar, Matviyenko, Korniienko; Stepanenko; Kashchuk, Sudakov, Bondarenko, Mudryk; Sikan. All. Jovicevic. Dove vedere la partita La sfida tra Roma-Shakhtar è visibile in streaming live e on demand su DAZN (Attiva ora. Abbonati ora a DAZN).Basta collegarsi al sito dell’emittente (previo abbonamento) o in alternativa scaricare l’app disponibile per smart tv, smartphone e tablet, sia iOS che Android. In più, è possibile installare l’app anche su Fire tv Stick.